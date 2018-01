„Twee doden bij betogingen zuidwesten Iran”

De betogingen in Iran hebben volgens het Iraanse persbureau ILNA opnieuw levens geëist. INLA meldde maandag op gezag van een parlementslid dat bij protesten in de zuidwestelijke stad Izeh twee doden zijn gevallen.

Volgens het parlementslid Hedayatollah Khademi vielen de doden zondag in de stad Izeh. Ook zouden er enkele gewonden zijn gevallen. Khademi zei dat was geschoten. „Maar ik weet niet of betogers dat hebben gedaan of de politie”, aldus het parlementslid.

In het weekend meldden de autoriteiten al dat tijdens protesten twee doden waren gevallen in de plaats Dorud, circa 350 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran. Volgens de adjunct-gouverneur van de provincie Loreastan waren buitenlandse agenten of jihadisten mogelijk betrokken bij de gewelddadigheden die twee levens eisten.

Dorud

Sinds donderdag gaan mensen de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang.

President Hassan Rohani had in een televisietoespraak gezegd dat de regering niet accepteert dat mensen eigendommen van anderen kapotmaken, onrust veroorzaken of de orde verstoren. Toch zijn zondagavond in meerdere steden weer duizenden mensen de straat op gegaan. In de hoofdstad Teheran gebruikten de ordetroepen traangas en waterkanonnen tegen de betogers. De afgelopen dagen zou de politie honderden actievoerders hebben opgepakt.

Voor nieuwjaarsdag is een spoedzitting van het parlement gepland.