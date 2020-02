Twee coronabesmettingen in wintersportregio Tirol

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn twee gevallen van het coronavirus geconstateerd. Deelstaatspremier Günther Platter heeft dit bevestigd. Het gaat om twee mannen van 24 jaar oud uit Innsbruck. Tirol behoort tot de populairste wintersportgebieden van Europa.

De twee patiënten hebben lichte koorts en hebben het virus waarschijnlijk in aangrenzend Italië opgelopen, meldden Oostenrijkse media. Het zijn de eerste gevallen in het Alpenland. In de stad Linz, in het noorden van het land, is mogelijk ook sprake van een besmettingsgeval. Maar dat is nog door onderzoek bevestigd.

In Kroatië is ook voor het eerst een besmetting met het virus geconstateerd. Het gaat hier volgens premier Andrej Plenkovic eveneens om een jongeman. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Zagreb. De patiënt had tussen 19 tot 21 februari Milaan bezocht.