Twee christenen uit Myanmar vrijgelaten

Twee christenen uit Myanmar zijn woensdag vrijgelaten uit de gevangenis.

Het duo was in oktober 2017 veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk twee en vier jaar. Ze zouden in 2016 buitenlandse journalisten hebben geholpen bij het maken van een reportage over een bomaanslag op een rooms-katholieke kerk. Die zou zijn gepleegd door het leger. De twee werden in december 2016 opgepakt.

Christian Solidarity Worldwide wijst erop dat in het Aziatische land nog tientallen mensen om politieke redenen gevangen houdt.