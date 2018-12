Twee Catalanen in hongerstaking uit protest tegen zwijgende rechter

Twee van de negen Catalaanse leiders die sinds ruim een jaar in voorarrest zitten op verdenking van rebellie, zijn zaterdag voor onbepaalde tijd in hongerstaking gegaan.

Jordi Sanchez en Jordi Turull willen hiermee protesteren tegen de „traagheid” van het grondwettelijk hof in Madrid.

Doordat het hof geen uitspraak doet over hun klachten over schending van fundamentele rechten, kunnen Sanchez en Turull geen beroep doen op het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg. Daar kunnen burgers alleen terecht als zij de gerechtelijke procedures in eigen land volledig hebben doorlopen. De handelwijze van het Spaanse grondwettelijk hof werkt in de praktijk als een „blokkade” tegen de internationale gerechtelijke instanties, zeggen de advocaten van Sanchez en Turull.

De negen Catalaanse gevangenen hebben het voorbije jaar in totaal een twintigtal klachten ingediend bij het grondwettelijk hof over schendingen van basisrechten. In geen enkel geval heeft het hof tot nu toe uitspraak gedaan. Volgens de Spaanse wet moet het hof bij mogelijke schending van basisrechten binnen dertig dagen uitspraak doen als het gaat om gevangenen die in voorarrest zitten.

Onlangs vernietigde het hof in Straatsburg het vonnis tegen de Baskische separatistische leider Arnaldo Otegi. Ook in dit geval liet het vonnis van het Spaanse hof in laatste instantie jaren op zich wachten. Toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg Otegi in het gelijk stelde en oordeelde dat hij in Spanje geen eerlijk proces had gehad, kwam die uitspraak te laat om van enig praktisch nut te zijn. Otegi had zijn gevangenisstraf van 6,5 jaar al volledig uitgezeten.