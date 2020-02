Twee besmette mensen onder uit Wuhan gerepatrieerde Duitsers

Twee van de ruim 120 mensen die zaterdag naar Duitsland gerepatrieerd zijn uit de door het nieuwe coronavirus getroffen regio Wuhan in China blijken besmet te zijn. Dat heeft het stadsbestuur van Germersheim, waar de meeste gerepatrieerde passagiers op een legerbasis in quarantaine zitten, bekendgemaakt.

De geïnfecteerde personen, die de Duitse nationaliteit hebben, liggen in afzondering in het academisch ziekenhuis in Frankfurt. De geneesheer-directeur van de universiteitskliniek zei zondagmiddag dat beide patiënten het „medisch gezien goed maken”.

Volgens de autoriteiten in Germersheim is er geen reden tot bezorgdheid voor het militaire en civiele personeel dat ter plaatse wordt ingezet, noch voor de vrijwilligers van het Rode Kruis en de bevolking.

Vanwege de nieuwe longziekte hadden de Duitse strijdkrachten Duitsers en hun familieleden uit de stad Wuhan teruggehaald. Het vliegtuig met meer dan 120 passagiers was zaterdagmiddag op de luchthaven van Frankfurt geland. 115 van hen werden zaterdagavond na medische onderzoeken naar een kazerne in Germersheim in de deelstaat Rijnland-Palts gebracht, waar ze de komende twee weken in quarantaine moeten blijven. Aangezien de ziekte tot twee weken na besmetting kan uitbreken, is quarantaine noodzakelijk.