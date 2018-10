Twee arrestaties na ontplofte kaartautomaat

De politie in Halle heeft twee arrestaties verricht na de ontploffing van een kaartjesautomaat. Bij die explosie kwam zaterdag een negentienjarige man om het leven. De politie vermoedt dat hij betrokken was bij de ontploffing van de automaat op het station van de S-Bahn in het Duitse Halle.

De twee verdachten zijn jongens van 15 en 18. De autoriteiten gaan ervan uit dat het drietal probeerde de automaat op te blazen en zo het aanwezige geld wilde bemachtigen.

Volgens de politie was de ontploffing zo heftig dat de deur van de automaat uit zijn voegen werd geblazen en aan de overkant van het perron terechtkwam. De politie is nog bezig met sporenonderzoek.

Het is niet de eerste explosie van een automaat in Halle. Sinds het begin van dit jaar zijn er, met deze meegerekend, al dertien geld- en ticketautomaten ontploft. De politie gaat ervan uit dat steeds dezelfde daders de machines laten ontploffen en er dan met het geld vandoor gaan.

De schade loopt volgens de politie in de tienduizenden euro’s, terwijl de buit voor de daders slechts een fractie daarvan is. In oktober kwam een 31-jarige man in Dortmund om het leven toen hij een plofkraak pleegde bij een ticketautomaat.