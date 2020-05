Twee arrestaties in VS om dood zwarte hardloper

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Georgia hebben twee verdachten aangehouden voor de moord op Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte man die in februari werd doodgeschoten toen hij aan het hardlopen was. De zaak heeft tot grote verontwaardiging geleid in de VS.

De verdachten zijn een 64-jarige witte oud-politieagent en diens zoon van 34. De twee werden donderdag (lokale tijd) aangehouden in Brunswick, waar Arbery werd doodgeschoten, en zitten vast voor verder onderzoek.

Arbery was op 23 februari aan het hardlopen door het stadje toen hij werd gedood. De daders verklaarden tegenover de politie dat zij hem aanzagen voor een inbreker. Eerder deze week dook een video op van het voorval. De beelden zijn de afgelopen dagen gedeeld en zorgden voor grote verontwaardiging over het uitblijven van arrestaties. Dinsdag werden protestmarsen georganiseerd in de buurt waar Arbery werd omgebracht.