Marokko heeft twee mannen gearresteerd die verdacht worden van banden met de terroristen die vorige week aanslagen pleegden in Barcelona en Cambrils. Dat meldt de Marokkaanse staatszender 2M.

Een verdachte is een 28-jarige man uit Nador, deze man heeft twaalf jaar in Barcelona gewoond. Hij zou de aanslagen hebben toegejuicht op Facebook.

De tweede verdachte is opgepakt in Oujda. Hij woont echter in Ripoll, de thuisbasis van een aantal terreurverdachten van de aanslagen in Spanje.