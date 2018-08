Twee arrestatiebevelen na dood man Chemnitz

De politie in Duitsland heeft twee arrestatiebevelen uitgevaardigd in verband met de dood van een 35-jarige Duitser in de Oost-Duitse stad Chemnitz. De twee gezochte mannen zijn een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees. Zij zouden het slachtoffer zaterdagnacht meermaals hebben gestoken na een ruzie. Twee anderen raakten gewond.

Nationalistische betogers gingen zondag de straat op als reactie op de dood van de Duitser. Rechtse hooligans wilden „laten zien wie het in de stad voor het zeggen heeft”. Zij hadden het gemunt op buitenlanders en bekogelden agenten met flessen en stenen. Volgens de politie waren ongeveer vijftig mensen bij de geweldsuitbarsting betrokken. Drie slachtoffers hebben een aanklacht ingediend: een Afghaan, een Syriër en een Bulgaar.

De politie houdt maandagavond opnieuw rekening met betogingen. Meer dan duizend demonstranten verzamelden zich maandag al in de stad om te protesteren tegen het geweld tegen buitenlanders. Ook een rechtse betoging staat gepland.

Politici hebben de onlusten sterk veroordeeld. „In Duitsland is geen ruimte voor het recht in eigen hand nemen, voor groepen die op straat haat willen verspreiden, voor intolerantie en voor extremisme”, aldus een woordvoerder van de regering.

Ook de rechts-populistische AfD distantieerde zich van het geweld. De partij was zondag ook in Chemnitz aanwezig om te demonstreren. Maar de AfD had „niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de volgende jachttaferelen in de stad”, zei de Saksische partijleider Jörg Urban.