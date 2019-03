Twee Amerikanen omgekomen in Afghanistan

In Afghanistan zijn twee Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Ze zijn vrijdag gedood tijdens een operatie, aldus een verklaring van de NAVO-missie Resolute Support in Kabul. Meer details zijn niet bekendgemaakt omdat de familieleden eerst op de hoogte moeten worden gesteld.

Sinds begin dit jaar zijn in totaal vier Amerikanen in Afghanistan omgekomen. Eerder deze maand raakten in het land ook twee Nederlandse militairen gewond door een ongeluk met hun gepantserde voertuig. Nederland levert ongeveer 160 militairen aan Resolute Support.