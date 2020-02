Twee Amerikaanse militairen gesneuveld in Afghanistan

Twee Amerikaanse militairen zijn gedood en zes anderen gewond geraakt bij een aanval in het oosten van Afghanistan. Dat maakte het Amerikaanse leger zaterdag bekend. Een man die een Afghaans uniform droeg opende het vuur op hen.

Het incident gebeurde na een gezamenlijke operatie van troepen uit de VS en Afghanistan in de provincie Nangarhar. „We verzamelen nog informatie. De oorzaak van of het motief achter de aanval is op dit moment onbekend”, zei een legerwoordvoerder.

Nangarhar was lange tijd een bolwerk van IS. Van daaruit werden door militanten aanslagen voorbereid in heel Afghanistan. Ook de Taliban controleerden gedeeltes van de provincie.

Het incident komt op een gevoelig moment. De VS onderhandelt al maanden met de Taliban over vrede. Het doel is de uiteindelijke terugtrekking van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Op dit moment verblijven ongeveer 13.000 Amerikaanse militairen in het land.