Twee Amerikaanse militairen dood gevonden op basis in Duitsland

Twee Amerikaanse militairen zijn afgelopen week dood aangetroffen op een luchtmachtbasis in Duitsland, waar ze gestationeerd waren. Een onderzoek naar hun doodsoorzaak is gaande, aldus het 52e Fighter Wing op vliegbasis Spangdahlem in West-Duitsland maandag in een verklaring.

De mannen, beiden 20 jaar oud, „werden levenloos gevonden in de slaapzaal”. Pogingen om ze te revalideren waren vergeefs en artsen verklaarden ze dood, twintig minuten nadat de lichamen waren ontdekt.

De militairen hadden gediend in het onderhoudssquadron van het luchtmachtonderdeel.