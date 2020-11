Twee agenten in hechtenis voor mishandeling zwarte man in Parijs

Van de vier Franse agenten die betrokken waren bij de mishandeling van een zwarte man in zijn muziekstudio in Parijs blijven er twee in hechtenis zitten. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van anonieme bronnen binnen justitie. De andere twee zouden door de onderzoeksrechter onder voorwaarden zijn vrijgelaten.

Alle vier zijn in staat van beschuldiging gesteld. Drie van hen worden beschuldigd van „het opzettelijk gebruiken van geweld” en van „vervalsing”, vermoedelijk vanwege het afleggen van valse getuigenverklaringen.

Het voorval was ruim een week geleden. Het slachtoffer zei dat hij in de buurt van zijn studio zonder mondkapje op straat werd gesignaleerd en naar binnen ging om aan een boete te ontsnappen. De agenten achtervolgden hem en op beelden is te zien hoe ze minutenlang de man mishandelden.

Zaterdag protesteerden tienduizenden mensen tegen een nieuwe veiligheidswet, die het verbiedt agenten herkenbaar in beeld te brengen. Betogers en de politie raakten met elkaar slaags. Volgens minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken zijn meer dan tachtig mensen opgepakt en raakten tegen de honderd agenten gewond bij de demonstraties.