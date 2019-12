Twee afzettingsaanklachten tegen Trump naar Huis

De commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft er voor gestemd om twee aanklachten in de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump aan het Huis voor te leggen. Ze worden waarschijnlijk volgende week behandeld en in stemming gebracht in het voltallige Huis van Afgevaardigden.

Naar verwachting stemt een meerderheid van het Huis, waar de Democraten de meeste zetels hebben, voor het starten van een afzettingsproces in de Senaat. Het proces dient waarschijnlijk in januari. De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat, waardoor de procedure direct gestopt kan worden. Trump en de Republikeinse senatoren hebben aangegeven dat er een echt proces komt waarin Trump zich kan verdedigen.

Trump wordt verdacht van het misbruiken van zijn macht voor zijn eigen politieke gewin en van het tegenwerken van het onderzoek daarnaar. Hij vroeg zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski om een onderzoek te starten naar Joe Biden. In ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten de militaire hulp aan Oekraïne hervatten.

De president werkte het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden tegen door zijn medewerkers op te dragen dagvaardingen te negeren en door getuigen openlijk te intimideren.

Na kerstvakantie is de rust voor politici VS voorbij