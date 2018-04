Twaalfjarige op reis met creditcard

Een twaalfjarige Australische jongen is met een creditcard van zijn ouders naar het Indonesische Bali gegaan. Toen hij van zijn moeder in Sydney te horen kreeg dat hij niet opeens op vakantie naar Bali mocht, wendde de jongen zich boos tot het internet waar hij een luchtvaartmaatschappij vond die kinderen zonder begeleiders vervoert en hij boekte een hotelkamer op Bali.

Op een morgen stapte hij op zijn step ‘officieel’ om naar school te gaan, maar reed naar het station. Daar nam hij de trein naar het vliegveld en vloog eerst naar Perth in het uiterste westen van Australië waar hij overstapte op een vlucht naar Bali.

De school sloeg vanwege zijn afwezigheid alarm. Uiteindelijk kon zijn moeder hem in Bali ophalen. De niet met naam genoemde jongen zei tegen Australische media dat hij op zijn reis maar één keer, op de luchthaven van Perth, is gevraagd hoe oud hij was.