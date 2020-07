Twaalf mensen verdrinken in Egypte bij redden jongen

In Egypte zijn zeker twaalf mensen verdronken terwijl zij probeerden een 14-jarige jongen uit de Middellandse Zee te redden. Dat melden Egyptische media. Ook de jongen behoort tot de slachtoffers. De krant al-Ahram schreef zaterdag dat de autoriteiten het strand bij de stad Alexandrië hebben afgesloten waar het drama plaatsvond.

Volgens de toeristische dienst van Alexandrië had het incident vrijdag al plaats. Toen een jongen dreigde te verdrinken in de zee, sprongen verschillende mensen in het water om te helpen. Sommige van hen verdronken, aldus een verklaring van de dienst zonder een exact aantal slachtoffers te noemen.

De stranden in Alexandrië zijn momenteel gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens lokale media is er op dit moment geen toezicht op de stranden. Maar door de hoge temperaturen lapten veel mensen de voorschriften aan hun laars en zijn ze toch gaan zwemmen.

Het strand al-Nakhil in een wijk van Alexandrië is berucht om zijn sterke stromingen. In de afgelopen jaren hadden de autoriteiten het herhaaldelijk voor korte tijd gesloten omdat er mensen waren verdronken.