Twaalf doden helikopterongeluk Afghanistan

Zeker twaalf mensen zijn omgekomen doordat een Moldavische helikopter neerstortte in een legerkamp in het noorden van Afghanistan. Twee Oekraïners en tien Afghaanse soldaten hebben de crash niet overleefd.

De helikopter had veertien mensen aan boord, elf van hen waren Afghaanse soldaten, de drie andere waren Oekraïense bemanningsleden.

Volgens de Moldavische luchtvaartautoriteit is de crash veroorzaakt door technische problemen in de MI-8 helikopter. Het ongeluk vond rond 15.00 uur lokale tijd plaats in de provincie Balkh.

De Afghaanse soldaten werden vervoerd van het ene legerkamp naar het andere. De helikopter was ingehuurd door het Afghaanse ministerie van Defensie.