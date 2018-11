Tutu maakt finalisten Kindervredesprijs bekend

De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu heeft de drie finalisten voor de Kindervredesprijs bekendgemaakt. Dat deed hij namens de Stichting KidsRight, waar hij ambassadeur van is. Er waren 121 kinderen genomineerd uit 45 landen.

De prijs, van oorsprong een Nederlands initiatief, wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op een bijzondere wijze inzet voor de rechten van het kind. Dit jaar dingen Moni uit Bangladesh, de March For Our Lives-beweging uit de VS en Leilua uit Samoa nog mee naar de prijs. Ze zetten zich in tegen respectievelijk kindhuwelijken, wapenbezit en kindermisbruik.

Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, reikt op 20 november de prijs uit in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Dat was ook het thuisland van wijlen Nkosi Johnson, die in 2005 postuum de eerste winnaar werd. Hij werd hiv-positief geboren en zette zich in voor kinderen met hiv en aids.

Een van de bekendste winnaars van de prijs was Malala Yousafzai uit Pakistan, het meisje dat op zestienjarige leeftijd door de Taliban in haar hoofd werd geschoten omdat ze zich inzette voor de toegang van meisjes tot onderwijs. Malala won in 2013 de Kindervredesprijs en kreeg een jaar later ook de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar won de Syrische jongen Mohamad Al Jounde de Kindervredesprijs en kreeg hij het beeldje uit handen van Malala.