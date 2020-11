Tussenstand verkiezingen VS: Biden verdubbelt voorsprong Georgia

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden heeft zijn voorsprong op president Donald Trump in de staat Georgia verdubbeld. Biden gaat nu met meer dan 4000 stemmen verschil aan de leiding in de zuidoostelijke staat, waar ongeveer 99 procent van de stemmen nu is geteld.

De twee liggen nu 0,1 procent uit elkaar, met 49,4 procent voor Joe Biden en 49,3 procent van de stemmen voor Donald Trump.

Op vrijdagochtend werd president Trump, die lang aan kop ging in de doorgaans Republikeins stemmende staat, ingehaald door Biden. Doordat er momenteel vooral briefstemmen van Democratische kiezers in stedelijke districten worden geteld, is te verwachten dat Biden zijn voorsprong in Georgia niet meer kwijtraakt.

De 16 kiesmannen van de staat kunnen genoeg zijn voor Biden om Trump te verslaan, afhankelijk van wat er gebeurt in de overige belangrijke swing states waar nog wordt geteld; Arizona, Nevada, Pennsylvania en North Carolina. Onder meer Fox News heeft al voorspeld dat Biden wint in Arizona. Als dat het geval is, heeft hij aan een winst in Georgia genoeg voor de overwinning.

Vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) zei de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, dat hij verwacht dat er in zijn staat een hertelling gaat plaatsvinden. „Met een verschil dat zo klein is, zal er een hertelling plaatsvinden”, vertelde Raffensperger journalisten. De wet van Georgia schrijft voor dat een hertelling kan worden aangevraagd als er 0,5 procent verschil of minder tussen twee kandidaten is.

Bill Clinton was in 1992 de laatste Democraat die een zege wist te boeken in de zuidelijke staat. Deskundigen geven aan dat de veranderde demografische samenstelling van de staat een van de redenen is waarom die nu blauw kleurt.