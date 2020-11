Tussenstand verkiezingen VS: Biden loopt uit in Nevada

Joe Biden heeft zijn voorsprong op president Donald Trump in de staat Nevada vergroot. De Democraat heeft tot nog toe 624.246 stemmen gekregen tegen 602.170 voor de president. De staat met de goksteden Las Vegas en Reno is goed voor zes kiesmannen. Donderdag was het verschil tussen beide kemphanen nog 11.000 stemmen.

Biden heeft tot nog toe volgens verscheidene Amerikaanse nieuwsmedia 253 kiesmannen achter zich. Voor winst in de verkiezingen zijn 270 of meer kiesmannen nodig. Volgens Fox News heeft Biden al 264 kiesmannen. Die nieuwszender heeft de staat Arizona al toegewezen aan Biden.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de Democratische uitdager van de president tot winnaar wordt uitgeroepen. Trump zou niet van plan zijn zomaar zijn verlies te erkennen.