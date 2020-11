De Democratische presidentskandidaat Joe Biden blijft de leiding in Arizona houden, maar zijn voorsprong op president Donald Trump wordt kleiner. In vrijdag vrijgegeven getelde stemtotalen uit de belangrijkste county van de staat maakte Trump enkele duizenden stemmen goed, maar het verschil tussen beide kandidaten bedroeg nog bijna 43.779 stemmen. In de staat moeten ongeveer nog 220.000 stemmen worden geteld.