Tussenlanding vliegtuig na bommelding

Een vliegtuig van de Duitse maatschappij Condor heeft donderdagavond een tussenlanding gemaakt op Kreta na een bommelding. De piloot zette het toestel dat van het Egyptische toeristenoord Hurghada op weg was naar Düsseldorf noodgedwongen aan de grond in Chania.

De 273 passagiers gingen zo snel mogelijk van boord. Zij zullen worden ondergebracht in hotels. Ze vliegen vrijdag door als het toestel is doorzocht met behulp van speurhonden en vrij gegeven. Over de achtergrond van de bedreiging kon de woordvoerder van Condor niets zeggen.