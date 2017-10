Tusk wil op EU-top de vaart erin houden

De 28 leiders van de Europese Unie komen donderdag en vrijdag in Brussel bijeen voor hun najaarstop. EU-president Donald Tusk gaat een nieuwe werkwijze voorstellen om sneller knopen te kunnen doorhakken over gevoelige onderwerpen.

Hij denkt de geregeld voorkomende impasses te kunnen doorbreken met behulp van wat hij Decision Notes noemt, besluitvormingsstukken, waarin hij de kern van een conflict tussen de EU-landen beschrijft. Daarover verwacht hij dan een stevige discussie en vervolgens een oplossing. Lukt dat niet, dan kan een aantal lidstaten desgewenst het voortouw nemen als de deur voor de anderen maar open blijft staan. Volgens ingewijden valt de nieuwe werkwijze bij de meeste landen in de smaak.

Donderdag om 14.00 uur ontvangt Tusk de regeringsleiders en presidenten. Tijdens de eerste sessie vanaf 15.30 uur zijn migratie, een digitaal Europa en veiligheid de thema’s. Om 19.30 uur schuiven de dames en heren aan voor het werkdiner. Hoofdschotel zijn de betrekkingen met Turkije. Ook Noord-Korea en Iran komen aan de orde, evenals de vrijhandelspolitiek van de EU.

Vrijdag worden de leiders om 09.00 uur aan het werkontbijt verwacht voor de bespreking van de ‘leidersagenda’ voor de komende twee jaar. Omdat het Verenigd Koninkrijk nog tot 29 maart 2019 lid is, is de Britse premier May daar bij. Vanaf 10.30 uur moet ze weg en praten de 27 onderling over de brexit verder. De top wordt naar verwachting om 13.00 uur afgesloten met persconferenties.