Tusk wil dat EU sneller knopen doorhakt

EU-president Donald Tusk heeft een dringende boodschap aan de Europese regeringsleiders: het is tijd om snel belangrijke besluiten te nemen. Politieke ‘eigenbelangetjes’ en bureaucratische laksheid remmen de voortgang van de EU. Er moeten op gevoelige onderwerpen knopen worden doorgehakt, zoals asielbeleid en de hervorming van de monetaire unie.

In zijn uitnodiging aan de EU-leiders, onder wie premier Mark Rutte, voor hun traditionele herfsttop in Brussel stelt Tusk daarom een snellere en efficiëntere manier van werken voor. Hij zal de regeringsleiders en presidenten vaker bijeenroepen om een aantal „gordiaanse knopen” te ontwarren die de ontwikkeling van de EU hinderen. De Poolse oud-premier wil af van onderhandelingen die jarenlang duren omdat lidstaten hun hakken in het zand zetten.

Hij denkt de impasses te kunnen doorbreken met behulp van wat hij Decision Notes noemt, besluitvormingsstukken, waarin hij de kern van een conflict tussen de EU-landen beschrijft, schrijft Tusk. Daarover verwacht hij dan een stevige discussie en vervolgens een oplossing. Lukt dat niet, dan kan een aantal lidstaten desgewenst het voortouw nemen als de deur voor de anderen maar open blijft staan. Volgens ingewijden valt de nieuwe werkwijze bij de meeste landen in de smaak.

De top begint donderdagmiddag met gesprekken over migratie, de digitalisering van Europa en veiligheid en defensie. Volgens een hoge EU-functionaris zal vooral het speciaal opgerichte Afrika-fonds aan de orde komen. Het is Brussel een doorn in het oog dat de lidstaten er zelf onvoldoende aan bijdragen. Het geld is bedoeld voor investeringen in Afrikaanse landen, om migratie daarvandaan tegen te gaan.

Het diner is voor het ‘buitenland’: de nucleaire dreiging uit Noord-Korea, Turkije en de Iran-deal over het kernwapenprogramma staan op het menu. De Britse premier Theresa May geeft haar visie op de brexit-onderhandelingen. De Franse president Emmanuel Macron gaat betogen dat de lidstaten en nationale parlementen meer betrokken moeten worden bij de onderhandelingen over internationale vrijhandelsverdragen. Ook vraagt hij aandacht voor bescherming van de Europese markt.

Tusks nieuwe ideeën komen vrijdag tijdens een werkontbijt op tafel. Daarna vertrekt May en praat EU-brexit-onderhandelaar Michel Barnier de 27 bij. De premier van Estland, dat dit halfjaar tijdelijk voorzitter is, zal de EU-leiders vertellen hoe de onderhandelingen over de hervestiging -wegens de brexit- van twee EU-agentschappen uit Londen verlopen. Nederland aast op het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.