Tusk vraagt May om oplossing Ierse grens

EU-president Donald Tusk hoopt donderdag van de Britse premier Theresa May te horen wat voor oplossing zij heeft voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit. De Pool spreekt May later op de dag in Londen.

Beide partijen willen niet dat er weer grenscontroles komen, maar de Britten hebben nog niet duidelijk gemaakt hoe dat moet als ze de Europese interne markt en douane-unie verlaten. De EU heeft als noodplan voorgesteld dat Noord-Ierland onder dezelfde EU-regels als de republiek Ierland blijft vallen als er geen betere oplossing komt. „Niemand is nog met een wijzere optie gekomen”, zei Tusk in Brussel.

May verzet zich heftig tegen deze optie, die volgens haar de territoriale eenheid van het Verenigd Koninkrijk bedreigt. Volgens haar zou geen enkele Britse premier iets dergelijks accepteren. Haar regering krijgt steun van de protestantse Noord-Ierse partij DUP, die mordicus tegen aparte regels voor Noord-Ierland is.