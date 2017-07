Tusk: visie Kohl ging over Duitse grenzen heen

Zijn visie ging ver boven de grenzen van Duitsland en Duitse belangen uit, zei EU-president Donald Tusk zaterdag bij de Europese herdenkingsplechtigheid voor ex-bondskanselier Helmut Kohl in het Europees Parlement in Straatsburg.

Kohl had bovendien „grote verdiensten bij het verzoeningswerk met Polen”, benadrukte hij. De Duitser had „begrepen dat de eerste scheuren in de Berlijnse Muur van de scheepswerfarbeiders van Gdanks kwamen”, zei de zelf uit Gdansk afkomstige Tusk. Hij doelde daarmee op de verdiensten van de Poolse vakbond Solidariteit voor de democratische beweging van Midden- en Oost-Europa.

Kohl had in de jaren tachtig ook in Oost-Europa belangrijke bondgenoten gevonden voor zijn beleid, zoals Lech Walesa, Vaclav Havel en de Poolse paus Johannes Paul II. Uit Warschau kwamen „de eerste woorden van steun voor de eenwording van Duitsland”, stelde Tusk. Zo werd de basis gelegd voor het Europa van vandaag, zei hij.