Tusk noemt komende EU-top brexittop

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft maandag laten weten dat de komende EU-top er een is die over de brexit gaat. Dat de Europese leiders het ook over de brexit zouden hebben op hun reeds geplande top, leek buiten kijf, maar Tusk twitterde maandagavond dat hij donderdag „een Europese top over de brexit” houdt.

Tusk benadrukte daarbij dat er dan niet weer wordt onderhandeld over wat met de Britse regering is afgesproken. Er komt zeker geen ‘heronderhandeling’. Maar de Europese leiders gaan volgens hem wel kijken of ze ertoe kunnen bijdragen dat het Britse parlement het akkoord goedkeurt. De EU buigt zich donderdag ook over een ‘no-deal’-scenario. Dat is het vertrek in maart van de Britten uit de Europese Unie zonder dat daar iets over is vastgelegd of afgesproken.

Europees president Tusk kwam met zijn tweet nadat de Britse premier May in het Lagerhuis had gezegd dat de stemming over de brexitdeal die zij heeft gesloten, dinsdag niet doorgaat. Er is in het Britse parlement een grote meerderheid tegen die overeenkomst. May hoopt dat ze na toezeggingen uit Brussel over de kwestie Noord-Ierland, straks net genoeg parlementariërs achter zich krijgt om de brexitdeal door het parlement te slepen.