Tusk kaart mensenrechten aan bij Erdogan

EU-president Donald Tusk heeft de mensenrechten in Turkije aan de orde gesteld tijdens een onderhoud in Brussel donderdag met president Recep Tayyip Erdogan. Dat twitterde Tusk na afloop zelf.

We discussed the need to cooperate . I put the question of human rights in the centre of our discussions with @RT_Erdogan. pic.twitter.com/HECdxEcS3P — Donald Tusk (@eucopresident) 25 mei 2017

Tusk had Erdogan, in Brussel voor de NAVO, op aandringen van bondskanselier Angela Merkel uitgenodigd voor een gesprek. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben grote zorgen over de ontwikkelingen in Turkije. Het kandidaat-lid voor de EU keert zich steeds meer af van de Europese waarden. Erdogan overweegt zelfs herinvoering van de doodstraf.

Ook de voorzitter van het EU-parlement, Antonio Tajani, sprak met de Turkse leider. Tajani meldde na afloop dat het een „constructief” overleg was geweest. „We wachten nu op een positief signaal van zijn kant over de doodstraf en persvrijheid.”

Over de gesprekken is verder niets naar buiten gebracht. De EU-leiders bespreken de relatie met Turkije naar verwachting op een top in juni.