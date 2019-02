Tusk: geen doorbraak in zicht rond brexit

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De patstelling rond het brexitverdrag staat ook na het bezoek van de Britse premier aan Brussel nog stevig overeind. ,,Nog altijd geen doorbraak in zicht. De gesprekken zullen worden voortgezet’’, liet EU-president Donald Tusk weten na zijn ontmoeting met Theresa May.

De Britse premier denkt zelf dat het niet gemakkelijk zal worden. Zij kwam eerder op de dag met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker overeen dat onderhandelaars van beide partijen vanaf maandag gaan kijken of een oplossing kan worden gevonden die kan rekenen op de grootst mogelijke steun in het Britse parlement.

May komt voor het eind van de maand weer naar Brussel. De tijd begint steeds meer te dringen. Het Britse vertrek staat gepland voor 30 maart en daar houdt May aan vast. Ze voelde veel bereidheid om samen te werken om een no-dealbrexit te voorkomen.

De bewindsvrouw ging ook in op een controversiële uitspraak van Tusk, die zich gisteren na een gesprek met de Ierse premier afvroeg ,,hoe die speciale plek in de hel eruitziet voor degenen die de brexit hebben aangemoedigd’’. Volgens May was die uitlating niet behulpzaam en heeft die gezorgd voor ,,wijdverspreide onthutsing’’ in haar land.