Tusk feliciteert May met herbenoeming

EU-president Donald Tusk heeft Theresa May gefeliciteerd met haar herbenoeming als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij deed dat vrijdag in een brief namens de Europese Raad van regeringsleiders.

„Onze gedeelde verantwoordelijkheid en urgente taak is nu om de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU in een zo goed mogelijke sfeer te gaan voeren”, schrijft de Pool. Met zo min mogelijk verstoring voor onze burgers, bedrijven en landen na het vertrek in maart 2019, voegt hij eraan toe.

Het tijdschema zoals dat is vastgelegd in artikel 50 van het Europese verdrag laat ons maar weinig tijd, memoreert Tusk. Om het werk van de onderhandelaars te vergemakkelijken belooft hij „regelmatige en nauwe” contacten met May te onderhouden.

Tusk zegt ernaar uit te zien May te verwelkomen bij de top van regeringsleiders, op 22 en 23 juni in Brussel. Daar staan onderwerpen als terreurbestrijding, veiligheid, defensie, handel en het klimaatakkoord van Parijs op de agenda.