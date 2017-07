Tusk doet dringend beroep op president Polen

In een open brief roept EU-president Donald Tusk zijn landgenoot en president van Polen Andrzej Duda donderdag op met spoed de „politieke crisis in ons land” met hem te bespreken. „Het is aan ons om, samen, een sombere afloop te voorkomen die kan leiden tot de marginalisering van Polen in Europa”, schrijft Tusk, die zijn verklaring eindigt met „Alstublieft, laten we het proberen, meneer de president.”

Tusk nodigde Duda woensdag uit voor een „dringende ontmoeting”. Duda sloeg de uitnodiging echter af, bevestigen EU-bronnen. In zijn verklaring schrijft Tusk, die tot in 2014 zeven jaar premier van Polen was, dat „de recente acties tegen Europese waarden en normen gaan en onze reputatie dreigen te schaden.” Tusk doelt hierbij op nieuwe wetgeving die regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) enorme invloed op de rechterlijke macht geeft. Volgens critici bedreigen deze wetten de onafhankelijkheid van de rechtsstaat.

„De president zal er anders over denken. Maar zelfs de grootste verschillen kunnen ons niet ontslaan van de plicht om samen te werken voor het welzijn en de veiligheid van ons moederland”, aldus Tusk. Volgens hem moet „deze gevaarlijke tendens” worden gestopt, „maar dat vergt dialoog en de wil om te praten.” De wetgevingsprocedures in Polen moeten worden bekrachtigd door de president. Duda is lid van PiS.

Tusk werd in maart door de EU-leiders herverkozen als voorzitter van de Europese Raad (de vergadering van regeringsleiders en staatshoofden), ondanks felle tegenwerking van de Poolse PiS-premier Beata Szydlo.