Turkse zaak tegen journalist WSJ geseponeerd

Een Turkse rechtbank heeft de veroordeling van een journalist van The Wall Street Journal (WSJ) wegens het verspreiden van terroristische propaganda geseponeerd. Ayla Albayrak werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot twee jaar en een maand celstraf.

Die straf kreeg ze vanwege een artikel dat ze schreef in 2015 over een conflict tussen Koerdische militanten en overheidstroepen in het zuidoosten van Turkije, voornamelijk Koerdisch gebied. De rechterlijke beslissing is nu om procedurele redenen geseponeerd, meldt WSJ.

„Het zwart komische gedeelte van mijn leven dat ‘een proces’ werd genoemd, is eindelijk voorbij. Het is precies drie jaar geleden dat het onderzoek begon over een WSJ-verhaal. Deze beslissing is een opluchting voor mij en mijn familie, maar geen echt teken van grotere persvrijheid in Turkije,” schreef Albayrak op Twitter.