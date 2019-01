Turkse villawijk staat leeg

In de Turkse stad Mudurnu zijn er nog een paar beschikbaar: imposante stadspaleizen met kloeke torens, een statige entree, balkons op het zuiden en vele ramen om te lappen. Op zichzelf genomen zijn het smaakvol ontworpen villa’s. Er is alleen één probleempje: alle 587 stulpjes in de nieuwbouwwijk Burj Al Babas zien er exact hetzelfde uit.

De Turkse projectontwikkelaar Sarot Group had er 732 willen neerzetten, maar moest de bouw van de kasteeltjes staken. Het bedrijf had de kosten van de bouw, die in 2014 begon, niet goed overrekend. Tot overmaat van ramp lieten de veronderstelde kopers uit de Golfstaten het afweten.