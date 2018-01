Turkse vicepremier tikt hof op de vingers

De Turkse regering heeft kritiek geuit op een besluit van het constitutioneel hof om twee journalisten vrij te laten. Vicepremier Bekir Bozdag zei vrijdag op Twitter dat de rechters daarmee hun boekje te buiten gingen.

Het constitutioneel hof oordeelde donderdag dat twee gedetineerde journalisten vrijgelaten moesten worden. Mehmet Altan en Sahin Alpay zitten al ruim een jaar in voorarrest. Een meerderheid van de rechters vond dat volgens rechtbankdocumenten in strijd met de „vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid”.

Altan en Alpay, die onder meer worden beschuldigd van banden van terreurorganisaties, bleven echter achter de tralies zitten. Rechtbanken weigerden volgens staatsmedia het duo na de uitspraak in vrijheid te stellen. Bozdag oordeelde later dat het constitutioneel hof een „grens heeft overschreden die is vastgelegd in de grondwet”.