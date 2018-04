„Turkse verkiezingscampagne niet in Duitsland”

De campagne voor de Turkse verkiezingen moet in Turkije worden gevoerd en niet in Duitsland. Dat zei secretaris-generaal Annegret Kramp-Karrenbauer van de regerende CDU in reactie op de Turkse stembusgang die is vervroegd naar juni dit jaar.

Kramp-Karrenbauer zei dat interne Turkse conflicten de Duitse samenleving niet mogen belasten. Eerder deze week maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekend dat op 24 juni vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. De stembusgang stond eigenlijk gepland voor november 2019.

Ruim een jaar geleden ruzieden de Duitse en Turkse regering omdat Turkse ministers in Duitsland aandacht wilden komen vragen voor een volksraadpleging in Turkije. Berlijn maakte toen duidelijk dat de Duitse regering niet zat te wachten op propagandatoespraken van Turkse regeringsleden.

In Nederland kreeg de Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya geen toestemming om bij het consulaat in Rotterdam Turkse Nederlanders toe te spreken over het referendum.