Turkse troepen trekken Noord-Syrië binnen

Turkse troepen trekken volgens het ministerie van Defensie in Ankara het noordoosten van Syrië binnen. President Erdogan had het begin van de operatie eerder op de dag aangekondigd. Zijn strijdkrachten begonnen met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. Maar nu gaan ook grondtroepen het gebied binnen dat Ankara als een bufferzone wil inrichten en waar Turkse troepen Koerdische milities moeten verdrijven. Volgens de Koerdische milities van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) is een Turkse aanval in de grensplaats Tel Abyad afgeslagen.

Het is onduidelijk waar precies Turkse troepen in het offensief zijn. Ankara meldt dat ook het Syrisch Nationaal Leger in de aanval is gegaan. Het is een door Turkije gesteunde rebellengroep, ook bekend als Vrij Syrisch Leger, die vooralsnog voornamelijk ten westen van de rivier de Eufraat in Noord-Syrië actief is. In de Syrische burgeroorlog hebben Koerdische milities zich met vooral Amerikaanse steun meester gemaakt van bijna heel Syrië ten oosten van de rivier de Eufraat, vaak ten koste van andere bevolkingsgroepen. Het Nationaal Leger bestaat voornamelijk uit Arabische en Turkmeense Syriërs die nu met Turkse steun proberen de Koerden terug te dringen.