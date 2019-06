Turkse topmilitairen krijgen levenslang

Zeventien Turkse topmilitairen hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen wegens hun rol bij een poging tot staatsgreep in de zomer van 2016. Onder de veroordeelden is ex-luchtmachtchef Akin Öztürk.

De officieren zijn schuldig bevonden aan de poging de regering met geweld ten val te brengen en zijn verantwoordelijk voor de dood van 251 mensen die om het leven zijn gekomen tijdens de bloedige couppoging.

De Turkse president Erdogan overleefde het en houdt sindsdien een politieke rivaal, Fethullah Gülen, verantwoordelijk voor de poging tot staatsgreep. Moslimgeestelijke en -geleerde Gülen was ooit met zijn brede actieve aanhang een politieke bondgenoot van betekenis voor Erdogan, maar de twee kregen in 2013 ruzie. Erdogan zei toen al dat Gülen bezig was met zijn aanhang ‘een staat in een staat’ te organiseren. Na de poging tot staatsgreep zijn tienduizenden mensen opgepakt en/of ontslagen omdat ze tot ‘de terroristische beweging’ van Gülen, de ‘FETÖ’ zouden behoren.

Gülen zelf woont al sinds 1999 op veilige afstand van het politieke gewoel in Turkije, in een dorp ten westen van New York.