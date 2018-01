Turkse rechter laat Amnesty-voorzitter vrij

Een Turkse rechtbank heeft de vrijlating bevolen van de opgepakte voorzitter van Amnesty International in Turkije, Taner Kiliç. Dat heeft zijn advocaat gemeld. De man zat al sinds juni vorig jaar in voorarrest, op verdenking van terroristische activiteiten. Het proces tegen Kiliç gaat wel verder.

Volgens de aanklagers heeft Kiliç destijds de berichten-app ByLock gedownload, waarmee aanhangers van Fethullah Gülen met elkaar communiceren. Die zit volgens de Turkse overheid achter de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Amnesty International eiste al langer de onmiddellijke vrijlating van de voorzitter, ook al omdat er geen enkel bewijs zou zijn van betrokkenheid bij de Gülen-beweging. De mensenrechtenorganisatie startte een petitie voor de vrijlating die volgens Amnesty zelf door meer dan een miljoen mensen wereldwijd is getekend.

Een woordvoerder van Amnesty International Nederland zei dat de organisatie erg blij is. Wel moet nog duidelijk worden of er voorwaarden aan de vrijlating worden gesteld. „Maar hij is in elk geval op vrije voeten.”

Een delegatie van Amnesty-directeuren woont de rechtszaak bij. Taner zelf zei tijdens de zitting dat hij enorm gefrustreerd is doordat er acht maanden van zijn vrijheid zijn afgenomen, zonder enig bewijs, twitterde een van de Amnesty-mensen.

In het proces zijn nog tien mensen aangeklaagd voor hetzelfde.