Turkse rechtbank legt mensenrechtenactivisten celstraffen op

Een rechtbank in Istanbul heeft vier mensenrechtenactivisten veroordeeld tot celstraffen. Het gaat onder meer om Taner Kilic, de voormalige voorzitter van Amnesty International in Turkije. Hij kreeg een gevangenisstraf van ruim zes jaar opgelegd voor het lidmaatschap van een terreurorganisatie.

Kilic had volgens de autoriteiten banden met de organisatie van Fethullah Gülen. Die invloedrijke geestelijke, die in de VS woont, zit volgens de Turkse regering achter een mislukte staatsgreep in 2016. Ook drie andere activisten zijn schuldig bevonden aan terrorismegerelateerde beschuldigingen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de veroordeling van Kilic op Twitter onacceptabel en schandalig. „De oud-voorzitter van Amnesty Turkije is net veroordeeld vanwege ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’. Na een schijnproces van drie jaar, zonder een greintje bewijs.”

Zeven andere verdachten gaan wel vrijuit. De rechtbank sprak onder meer de Duitser Peter Steudtner en de Zweed Ali Gharavi vrij.