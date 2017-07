‘Turkse’ rebellen in Syrië slaags met Koerden

Rebellen in Syrië die worden gesteund door Turkije zijn bij Aleppo slaags geraakt met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die worden gedomineerd door Koerden uit Syrië. De VS steunen de SDF.

Waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meldden maandag dat de gevechten zijn geëscaleerd bij Ayn Diqna, circa 30 kilometer ten noorden van Aleppo. Ook zou de SDF door Turkse militairen onder vuur worden genomen. De pro-Turkse strijders in de streek zijn bezig met een offensief, aldus de waarnemers.

In de strijd tegen de soennitische extremisten van IS steunen de VS de SDF. Die bestaan vooral uit Koerdische milities, de YPG of Volksbeschermingseenheden. Ankara beschouwt de Koerdische guerrilla als terroristisch en een groot gevaar voor de eenheid van Turkije.

De Turkse regering is daarnaast een fel tegenstander van het regime van de Syrische president Assad en steunt rebellen die vooral uit soennitische Arabieren bestaan. De troepen van Assad en de Koerdische strijders werken plaatselijk samen in de burgeroorlog in Syrië.