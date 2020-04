Turkse president Erdogan kondigt nieuw uitgaansverbod af

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft om de coronacrisis in te dammen voor komend weekeinde opnieuw een uitgaansverbod voor 48 uur ingesteld in 31 steden en provincies. Door dat vroegtijdig bekend te maken, verwacht hij onrust in het land te voorkomen.

De minister van Binnenlandse Zaken S├╝leyman Soylu nam dezelfde maatregel vrijdagavond laat, twee uur voordat die van kracht werd. Het leidde tot een run op de winkels en chaos, waarin weinig Turken aan afstand houden dachten. Soylu diende zondag zijn ontslag in wegens die blunder, maar Erdogan wil dat hij op zijn post blijft.

Turkije telde maandag ruim 61.000 besmettingsgevallen. Bijna 1300 coronapati├źnten zijn overleden.