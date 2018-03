Turkse politie vindt radioactief materiaal

De Turkse politie heeft in hoofdstad Ankara bijna anderhalve kilo van het radioactieve element californium-252 in beslag genomen. Dat heeft de nieuwszender NTV maandag gemeld. Er zijn vier personen gearresteerd. Ze zouden het nucleaire materiaal hebben willen verkopen voor 70 miljoen dollar. Waar het vandaan komt en wie er belangstelling voor had is nog onduidelijk.

Californium werd in de jaren vijftig voor het eerst synthetisch gemaakt in de Verenigde Staten. Tegenwoordig wordt het ook geproduceerd in Rusland. Het wordt onder meer gebruikt voor het op gang brengen van kernreactoren.