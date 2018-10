Turkse politie mag toch waterput onderzoeken

De Turkse politie heeft toch toestemming gekregen om een waterput te onderzoeken in de tuin van het Saudische consulaat in Istanbul. In de diplomatieke vestiging werd eerder de Saudische journalist Jamal Khashoggi vermoord. Zijn lichaam is nog niet gevonden.

De Turkse politie deed eerder al onderzoek in het consulaat. De politie kreeg aanvankelijk geen toestemming voor nader onderzoek van de waterput. Die kwam later wel, aldus lokale media. Eerder waren er al berichten in Turkse media dat het lichaam van de journalist in de tuin van de consul zou zijn begraven.

Saudi-Arabië heeft inmiddels erkend dat Khashoggi in het consulaat is gedood, maar ontkende dat aanvankelijk.