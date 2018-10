„Turkse politie denkt dat Khashoggi dood is”

De Turkse autoriteiten denken dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi dood is. Hij zou om het leven zijn gebracht toen hij een bezoek bracht aan het Saudisch consulaat in Istanbul om wat formaliteiten te vervullen. Dat hebben twee bronnen gezegd tegen persbureau Reuters.

„We geloven dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd en het lijk vervolgens uit het consulaat is weggebracht”, aldus een van de zegslieden. Ze vertelden niet waarom de politie ervan uitgaan dat Khashoggi, die geregeld kritiek had op het Saudische regeringsbeleid, uit de weg is geruimd.