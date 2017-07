Turkse politie arresteert demonstranten

De Turkse politie heeft zondag in Ankara 61 betogers gearresteerd. Zij eisten de vrijlating van twee leraren, die twee maanden geleden in de gevangenis werden gegooid omdat ze in hongerstaking waren gegaan om hun baan terug te krijgen. Ze raakten die kwijt op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep vorig jaar juli.

Volgens de tv-zender CNN Türk gebruikte de politie traangas en waterkanonnen om de demonstranten van het Kizilay-plein in het centrum van de hoofdstad te verdrijven. Sommige actievoerders werden weggesleept en afgevoerd, anderen keerden niet veel later terug om door te gaan hun protest.

De hongerstakers, die volgens de rechter tot een ultralinkse groepering behoorden, wilden door het weigeren van eten aandacht vragen voor de ongeveer 150.000 overheidsdienaren die na de coup werden ontslagen of geschorst.