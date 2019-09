Turkse politica cel in om beledigen Erdogan

Een Turkse rechtbank heeft een belangrijk lid van oppositiepartij CHP vrijdag veroordeeld tot negen jaar en acht maanden cel. Canan Kaftancioglu zou president Erdogan hebben beledigd en schuldig zijn aan het verspreiden van terroristische propaganda. In veel gevallen deed ze dat op Twitter. Ook werd ze beschuldigd van het aanzetten tot haat, het publiekelijk beledigen van een ambtenaar en het beledigen van de Republiek. Kaftancioglu gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

De politica is een belangrijke aanhanger van haar partijgenoot Ekrem Imamoglu die in juni werd gekozen tot burgemeester van Istanbul. Dat was een harde klap voor president Erdogan, die daarmee de politieke macht in de Turkse economische hoofdstad kwijtraakte.

„In dit land worden rechterlijke beslissingen niet volgens de wet genomen”, zei Kaftancioglu na de uitspraak van de rechter. „De wet wordt aangepast aan de gewenste straffen.” Ook sprak ze over maffiamethoden.

In Turkije komen veel tegenstanders van Erdogan voor de rechter. Hij is sinds 2014 president van het land.