Turkse minister naar Irak wegens spanningen

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, brengt donderdag een bezoek aan Irak. Daar bespreekt hij met zijn Iraakse ambtsgenoot de opgelopen spanningen tussen de VS en Iran. Iran voerde in de nacht van dinsdag op woensdag raketaanvallen uit op Amerikaanse bases in Irak, als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassam Soleimani. Hij kwam vorige week om door een Amerikaanse raket.

Cavusoglu sprak eerder ook telefonisch met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif. Die zei woensdag dat Iran „geen escalatie van het conflict of oorlog zoekt” met de VS. Hij benadrukte dat er voor beide partijen geen redenen zijn voor nieuwe agressie.

Iran heeft naar eigen zeggen vijftien korte afstandsraketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in Irak. Cavusoglu zei eerder al contact te hebben met alle partijen in het gebied en dat Ankara graag helpt bij het oplossen van het probleem.