Turkse milities verjagen Syrisch leger uit Nairab

Het Turkse ministerie van Defensie zegt dat Turkse milities het Syrische leger hebben verjaagd uit de stad Nairab in het noordwesten van Syrië. Daarbij hebben zij een militaire helikopter van Syrië neergehaald. Twee piloten hebben dat niet overleefd.

De spanningen tussen Turkije en Syrië zijn afgelopen week opgelaaid nadat over en weer beschietingen hadden plaatsgevonden. Al zeker dertien Turkse militairen zijn omgekomen door aanvallen van het Syrische leger en bevriende milities.

Overleg tussen Rusland en Turkije liep maandag nergens op uit. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dinsdag dat de Syrische regering „flink gaat boeten” voor het aanvallen van Turkse soldaten. „Wij hebben in Idlib al een sterke reactie gegeven. Maar het is nog niet genoeg. Wij gaan door.” Woensdag komt Erdogan met een meer gedetailleerd plan over hoe de situatie in Idlib moet worden aangepakt.