Turkse militairen sneuvelen in Syrië

Acht Turkse militairen zijn omgekomen bij gevechten donderdag tussen het Turkse leger en Koerdische strijders van de YPG in de Syrische regio Afrin. Dat meldde het Turkse leger, dat eerder over vijf gesneuvelden sprak. Dertien militairen raakten gewond en werden „snel geëvacueerd”, aldus de verklaring.

Turkije is sinds 20 januari bezig met een offensief in het gebied bij de grens om te voorkomen dat een verbinding ontstaat met het veel grotere Koerdische gebied in het oosten. Het Turkse leger heeft naar eigen zeggen sinds het begin van het offensief 115 strategische punten en 87 dorpen veroverd.