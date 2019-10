‘Turkse militairen gewond na aanval Koerden’

Vijf Turkse militairen zijn donderdag gewond geraakt door een aanval van Koerdische strijders in het noorden van Syrië waar een bestand van kracht is. Dat meldde het Turkse ministerie van Defensie. Volgens een bekendmaking werd het Turkse leger aangevallen met onbemande vliegtuigen, mortieren en lichte wapens.

Dat gebeurde in de buurt van de plaats Ras al Ain. Het Turkse leger beantwoordde de aanval „uit zelfverdediging” maar gaf geen verdere details over de schermutselingen.

Sinds 17 oktober heeft Turkije zijn opmars in het gebied gestopt na overleg met de VS. Na een gesprek met Rusland is de pauze nog eens verlengd. Het is de bedoeling dat alle Koerdische strijders uit het gebied vertrekken en dat er een veilige zone wordt ingesteld.

De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) meldden een aanval op drie dorpen door het Turkse leger in het noordoosten van Syrië. Dat was echter buiten de afgesproken zone.